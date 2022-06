Liga das Nações: Portugal vence e segue na liderança do Grupo 2; Espanha afunda a Suíça 

João Cancelo e Gonçalo Guedes marcaram para os portugueses contra a República Tcheca; Sarabia foi herói dos espanhóis diante dos suíços

Reprodução/Twitter/@selecaoportugal A seleção portuguesa venceu a República Tcheca por 2 a 0 na Liga das Nações



A seleção portuguesa confirmou o favoritismo e venceu a República Tcheca por 2 a 0 nesta quinta-feira, 9, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela terceira rodada da Liga das Nações. João Cancelo e Gonçalo Guedes marcaram para Portugal, que permanece na liderança do Grupo 2 da Liga A, agora com sete pontos. Na segunda posição está a Espanha, que chegou aos cinco com a vitória sobre a Suíça por 1 a 0, no Estádio de Genebra – Pablo Sarabia fez o gol solitário da partida. Com os resultados, os tchecos ficam na terceira posição com 4 pontos, enquanto os suíços estão zerados. Vale lembrar que somente o primeiro de cada chave avança para as semifinais do torneio da Uefa. Os últimos colocados, por sua vez, são rebaixados para a Liga B, a segunda divisão da Nations League. Restam ainda três rodadas para o fim da fase de grupos.