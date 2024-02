Liga dos Campeões: Barcelona bobeia e leva empate do Napoli; Porto vence o Arsenal no fim

Equipes disputaram duelos de ida das oitavas de final do torneio europeu

Tiziana Fabi/AFP Giovanni Simeone, do Napoli, arma o chute durante duelo com o Barcelona



O Barcelona enfrentou o Napoli no duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões e passou perto de uma vitória, mas acabou empatando por 1 a 1. O jogo foi disputado no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. O time catalão dominou a partida, porém, não conseguir manter a vantagem até o final. No primeiro tempo, o Barcelona mostrou superioridade, com o Napoli sem registrar nenhuma finalização. No entanto, apesar de Lewandowski marcar o gol que abriu o placar na segunda etapa, o time espanhol bobeou e permitiu o empate em raro lance ofensivo do adversário. A decisão sobre quem avança será no jogo de volta, marcado para o dia 12 de março, na Catalunha.

Tanto o Napoli quanto o Barcelona entraram em campo cientes da importância da Liga dos Campeões em suas temporadas, especialmente diante das situações delicadas em seus campeonatos nacionais. Após duas quedas seguidas na fase de grupos da Champions, o Barça buscava um resultado positivo fora de casa para ter mais tranquilidade no confronto de volta. O time começou bem, com uma postura ofensiva, mas não conseguiu concretizar as oportunidades criadas. O Napoli, por sua vez, melhorou sua atuação no segundo tempo, principalmente na defesa. O Barcelona, apesar de manter a posse de bola, não conseguiu criar muitas chances claras de gol. O empate veio com Osimhen.

Porto em vantagem

No confronto entre Porto e Arsenal, no Estádio do Dragão, o time português saiu vitorioso por 1 a 0, com um gol marcado por Galeno, aos 49 minutos do segundo tempo. O gol veio após um erro de passe do time inglês, que permitiu que o atleta português finalizasse de longa distância, superando o goleiro David Raya. Galeno já havia desperdiçado uma grande chance no primeiro tempo, quando errou o alvo ao finalizar dentro da área. Apesar das fortes marcações durante toda a partida, o confronto foi marcado por poucas finalizações claras de gol. No final, Gabriel Magalhães teve uma chance nos acréscimos para o Arsenal, mas cabeceou para cima. O gol de Galeno garantiu a vitória do Porto e uma grande festa no estádio.

