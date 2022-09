Liga dos Campeões: Chelsea é derrotado pelo Dínamo Zagreb na estreia; Dortmund confirma o favoritismo

Mesmo contando com seus reforços, como os atacantes Pierre-Emerick Aubameyang e Raheem Sterling, os Blues jogaram mal e foram surpreendidos pelos donos da casa

O Chelsea foi derrotado pelo Dínamo Zagreb (Croácia) por 1 a 0, na tarde desta terça-feira, 6, na abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23. Mesmo contando com seus reforços, como os atacantes Pierre-Emerick Aubameyang e Raheem Sterling, os Blues jogaram mal e foram surpreendidos pelos donos da casa, que marcaram cedo com Mislav Oršić, logo aos 13 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o time inglês fica zerado no Grupo E, enquanto os croatas assumem a liderança. Mais tarde, a partir das 16 horas (de Brasília), o RB Salzburg recebe o Milan, na Áustria, no outro confronto desta chave. No mesmo horário de Dínamo x Chelsea, em duelo válido pelo Grupo G, o Borussia Dortmund não tomou conhecimento do Copenhague, ganhando dos dinamarqueses por 3 a 0, com gols de Marco Reus, Raphael Guerrero e Jude Bellingham. Ainda hoje, a principal competição da Uefa reserva outros jogos: RB Leipzig x Shakhtar Donetks, Sevilla x Manchester City, PSG x Juventus e Benfica x Maccabi Haifa.