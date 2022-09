Quais são os 10 clubes com elencos mais caros da Liga dos Campeões 2022/23? 

A fase de grupos do principal torneio da Uefa começa a ser disputada nesta terça-feira, 6

EFE/EPA/ANDREW YATES Erling Haaland comemora gol marcado com a camisa do Manchester City



Os grandes craques do futebol mundial entram em campo a partir desta terça-feira, 6, para disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23. Considerado o torneio mais importante da Uefa, a “Champions” reúne elencos extremamente poderosos e cheios de estrelas. De acordo com o site “Transfermakt”, especializado na cobertura do mercado da bola, o plantel mais valioso é o do Manchester City, comandado por Pep Guardiola. Segundo o levantamento, a avaliação de mercado de todos os atletas do time inglês chega a 1,04 bilhão de euros (R$ 5,37 bilhões). O elenco é mais valorizado que o do Paris Saint-Germain, segundo colocado no “ranking” e estimado em 912,5 milhões de euros (R$ 4,71 bilhões). Os franceses, vale lembrar, contam com Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé, além de outros renomados atletas. Também da Inglaterra, o Liverpool fecha o pódio, tendo um plantel que custa 883 milhões de euros (R$ 4,56 bilhões). Entre as dez equipes mais valiosas, chama atenção que quatro são inglesas, enquanto três são espanholas.

Conheça os 10 elencos mais caros da Champions