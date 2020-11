Liga dos Campeões: Inter x Real Madrid e PSG tentando se reerguer; veja todos os jogos da semana

Buscando classificação para as oitavas de final, PSG precisa da vitória contra o RB Leipzig nesta terça-feira

David Ramos/EFE PSG precisa de vitória para se classificar para as oitavas de final



Após uma pausa de duas semanas, a Liga dos Campeões da UEFA está de volta. Por causa da pandemia de Covid-19, a fase de grupos inteira será disputada até o dia 09 de dezembro. E nesta semana, a 4ª rodada tem como destaque o jogo entre Internazionale de Milão e Real Madrid, pelo grupo B. O grupo italiano ainda não venceu nesta edição (2 empates e uma derrota), já o time espanhol tem somente uma vitória (um empate e uma derrota). Os dois estão fora da zona de classificação para as oitavas de final e precisam da vitória para avançar. O jogo será na quarta-feira e terá transmissão do Facebook do Esporte Interativo.

Outro jogo que chama bastante atenção na rodada é PSG x RB Leipzig. O time de Neymar também está fora da zona de classificação depois de duas derrotas e uma vitória. No grupo H, o Manchester United lidera com seis pontos, empatado com a equipe alemã. O último lugar é do Ístanbul, com apenas três pontos, o mesmo da equipe francesa. Neymar, Mbappé e companhia entram em campo nesta terça-feira, 24, com transmissão da TNT às 17h (horário de Brasília). Veja todos os jogos da semana:

Terça-feira, 24 de Novembro

14h55 – Rennes X Chelsea (TNT/ Facebook EI/EI Plus)

14h40 – Krasnodar x Sevilla (SPACE/EI PLUS)

17h00 – PSG x Leipzig (TNT/EI Plus)

17h00 – Lazio x Zenit

17h00 – Borussia Dortmund x Club Brugge

17h00 – Manchester United x Istanbul Basaksehir (SPACE/EI PLUS)

17h00 – Juventus x Ferencváros (Facebook EI)

17h00 – Dínamo Kyev x Barcelona (Facebook EI)

Quarta-feira, 25 de Novembro

14h55 – Olympiakos x Manchester City (TNT/Facebook EI/ EI Plus)

14h40 – Borussia Monchegladbach x Shakhtar Donetsk (SPACE/EI PLUS)

17h00 – Liverpool x Atalanta (TNT/EI PLUS)

17h00 – Olympique de Marselha x Porto

17h00 – Ajax x Midtjylland

17h00 – Atlético de Madrid x Lokomotiv Moscou (SPACE/EI PLUS)

17h00 – Internazionale x Real Madrid (Facebook EI /EI PLUS)

17h00 – Bayern de Munique x Salzbur (Facebook EI /EI PLUS)