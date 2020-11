Grêmio anuncia renovação de contrato do treinador Renato Gaúcho

Veja até quando vai o novo vínculo de Portaluppi com o Tricolor

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Renato Gaúcho renovou o contrato com o Grêmio até o final da temporada



O Grêmio oficializou na tarde desta segunda-feira, 23, a extensão do vínculo do técnico Renato Gaúcho até o dia 28 de fevereiro de 2021, quando ocorrerá o final da atual temporada – o contrato do treinador com o clube iria somente até fim de 2020. Desta forma, Portaluppi irá comandar o Tricolor até o encerramento do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América – o time possui chance de títulos nas três competições.

A mudança no contrato se deve às alterações no calendário do futebol nacional e sul-americano em função da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus que fez o esporte parar por quatro meses em todo país. Desta forma, Renato Gaúcho segue com o futuro incerto para a próxima temporada.

Maior ídolo do Grêmio, Renato é campeão da Copa Libertadores como jogador e como treinador, além de ter conquistado outros títulos no Imortal. Nesta temporada, após um início turbulento, o treinador conseguiu colocar a equipe no eixo e voltar para a briga nas principais competições. Além de estar na oitava posição do Brasileirão, o Tricolor é semifinalista da Copa do Brasil (enfrentará o São Paulo) e está nas oitavas da Libertadores (pegará o Guaraní do Paraguai).