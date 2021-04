Liga dos Campeões: Marcelo pode desfalcar Real Madrid para ser mesário em eleições

O lateral esquerdo foi convocado para ser mesário nas eleições para a Assembleia de Madri, na Espanha, na próxima terça-feira, no mesmo dia em que a delegação do clube madrileno viaja para enfrentar o Chelsea, em Londres

Reprodução/Twitter/@realmadrid Marcelo foi titular no Real Madrid no empate com o Chelsea, pela Liga dos Campeões



Titular no empate entre Real Madrid e Chelsea, na última terça-feira, em confronto válido pela primeira rodada da semifinal da Liga dos Campeões da Europa, Marcelo pode ser desfalque na partida de volta, marcada para a próxima quarta-feira, 5, em Stanford Bridge, por um motivo inusitado. O lateral esquerdo foi convocado para ser mesário nas eleições para a Assembleia de Madri, na Espanha, na próxima terça-feira, no mesmo dia em que a delegação do clube madrileno viaja para Londres. A equipe “Merengue”, claro, já pediu a liberação do brasileiro, mas ainda não obteve resposta das autoridades espanholas.

Ao que tudo indica, Marcelo será novamente peça-chave para o treinador Zinedine Zidane no segundo jogo entre Real Madrid e Chelsea. Isso porque o francês Mendy, titular da posição, está machucado e não deve se recuperar a tempo do embate decisivo diante dos ingleses. Além disso, o ala também será mais uma vez o capitão do time, já que o zagueiro Sergio Ramos, dono da braçadeira, também não tem previsão de voltar aos gramados. Com o empate em 1 a 1, o Real Madrid precisa vencer ou arrancar um empate por dois ou mais gols fora de casa. “Eu estou muito feliz, se tiver alguma coisa sempre vou falar. Estou muito tranquilo. Quero terminar a temporada bem, se possível chegar em outra final, se possível ganhar, quero viver o momento. Estou feliz”, afirmou Marcelo, em entrevista ao canal de TV TNT Sports. “Na temporada que vem, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente sabe que tem muitas coisas rolando. Mas minha cabeça é ficar no Real Madrid”, completou.