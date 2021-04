Real Madrid e Chelsea empatam em 1 a 1 na primeira semifinal da Liga dos Campeões

Pulisic abriu o placar para os visitantes, enquanto Benzema deixou tudo igual ainda na etapa inicial; Militão, zagueiro do time madrileno, se destaca com bela atuação

Reprodução/Twitter/@Real Madrid Real Madrid e Chelsea empataram em 1 a 1 na semifinal da Liga dos Campeões



Real Madrid e Chelsea empataram em 1 a 1 nesta terça-feira, 26, no estádio Alfredo Di Stéfano, na Espanha, na rodada de ida da semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Pulisic abriu o placar para os visitantes, enquanto Benzema deixou tudo igual ainda na etapa inicial. Com o resultado, a classificação para a decisão fica completamente aberta para o duelo do dia 5 de maio, na semana que vem, no Stamford Bridge, na Inglaterra. O empate sem bola na rede dá a classificação para os britânicos, enquanto a igualdade por dois ou mais gols classifica os espanhóis. Quem vencer, avança para a final, marcada para 29 de maio, em Instanbul, na Turquia.

Os “Blues” não tomaram conhecimento do adversário e, em plena capital espanhola, controlaram das principais ações no começo do jogo. Além de sufocar o Real Madrid em seu próprio campo, a equipe treinada por Thomas Tuchel também confundiu bastante a defesa madrilena com a sua movimentação. Logo aos 9 minutos, Timo Werner recebeu dentro da área e fez Courtois praticar um milagre. Logo na sequência, no entanto, Rudiger deu belo lançamento para Pulisic, que demonstrou frieza ao dominar dentro da área, driblar o goleiro belga e estufar a rede. Aos poucos, porém, os “Merengues” equilibraram o confronto com a sua referência no ataque: Karim Benzema. Primeiro, o centroavante acertou a trave em forte arremate de fora da área. Depois, aos 28, Marcelo lançou na área, Casemiro e Militão ajeitaram para o francês, que virou lindo chute para empatar. No final, o Chelsea até tentou recuperar o controle da partida, mas pouco incomodou.

Sob forte chuva, o Chelsea voltou para o segundo tempo com a mesma proposta, afim de aplicar uma blitz no Real e usar toda sua mobilidade com Mount, Werner e Pulisic, além das infiltrações de Kanté. O problema é que o time visitante encontrou um Madrid mais bem postado em sua defesa, contando com excelente atuação do trio formado por Éder Militão, Varane e Marcelo. Assim, o duelo ficou mais travado. Vinicius Júnior, discreto na partida, acabou sendo substituído para a entrada de Eden Hazard. Tuchel, por sua vez, promoveu as entradas de Havertz e Zyiech, grandes contratações da temporada. O embate, porém, teve poucas emoções e o placar não foi mais alterado.