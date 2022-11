Liga dos Campeões: PSG vence a Juventus, mas avança em segundo no Grupo H

Benfica goleou o Maccabi Haifi e ultrapassou os franceses nos gols marcados; Juve vai para a Liga Europa

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Mbappé e Nuno Mendes fizeram os gols do PSG



O Paris-Saint Germain quase passou em primeiro no Grupo H da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, 2, ao vencer a Juventus por 2 a 1. No outro jogo da chave, o Benfica goleou o Maccabi Haifa por 5 a 1 e ultrapassou os franceses na chave pelos gols marcados. Sendo assim, o PSG terá um caminho mais difícil na próxima fase. Os italianos irão disputar a Liga Europa. A partida foi bem disputada na Itália, mas no primeiro tempo o PSG parecia em ‘marcha lenta’. Mesmo assim, aos 13 minutos, Mbappé marcou um golaço e colocou os visitantes na frente. Aos 39, Bonucci empatou. No segundo tempo, aos 24, Nuno Mendes recolocou os franceses em vantagem. Pouco depois, a Juve empatou, mas o lance foi anulado por impedimento.

Todas as vagas às oitavas de final definidas

Na rodada de terça-feira, Napoli, Liverpool, Porto, Club Brugge, Bayern de Munique e Inter de Milão confirmaram suas vagas. Num Grupo D disputado, o Tottenham e o Eintracht Frankfurt também avançaram às oitavas. Nesta quarta, Chelsea e Milan foram os classificados do Grupo E, com o RB Salzburg indo para a Europa League. No Grupo F o Real Madrid e o RB Leipzig avançaram, e o Shakhtar está na Liga Europa. No Grupo C, City e Borussia Dortmund já estavam classificados e o Sevilla vai para a Europa League. O sorteio para os duelos de oitavas de final acontecerá na próxima segunda-feira, pela manhã.