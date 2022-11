Ídolo: Dudu é único jogador do Palmeiras a conquistar tri do Brasileirão nos pontos corridos

Derrota do Internacional para o América-MG na tarde desta quarta-feira, 2, garantiu ao alviverde paulista o título nacional antes do confronto contra o Fortaleza, no Allianz Parque

VAN CAMPOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Há sete anos no clube, atacante tem lista longa de recordes com a camisa alviverde



O Palmeiras é o maior campeão do Campeonato Brasileiro, com 11 taças. Só na era dos pontos corridos (desde 2003) foram três, em 2016, 2018 e 2022. Apenas um jogador do atual elenco esteve nas três conquistas: Eduardo Pereira Rodrigues, o Dudu. Maior goleador do time no século (84 gols), o atacante está em sua segunda passagem pela equipe alviverde. A primeira foi entre 2015 e 2020, quando viveu seu auge e virou ídolo alviverde. Voltou em 2021 e hoje, aos 30 anos, soma 61 jogos nessa temporada, com dez gols marcados. Coincidentemente, nos anos em que o Palmeiras foi campeão brasileiro, Dudu não teve seus melhores números. Em 2016 o atacante participou de 51 jogos e marcou nove gols — mas foi líder de assistências. Em 2018, foram 64 partidas e 14 gols, com atuações que o levaram à Bola de Ouro do campeonato (tradicional prêmio oferecido pela ESPN). Os anos dourados de Dudu como goleador foram em 2015 e 2017, quando ele balançou as redes 16 vezes. No entanto, não só de gols vive o grande ídolo do Verdão. Sua liderança, movimentação e entrega dentro de campo foram fundamentais para os títulos que conquistou em verde e branco. Por questões pessoais, ele se transferiu para o Al-Duahil, do Catar, mas retornou ao Palmeiras após um ano.

A lista de recordes pelo Palmeiras neste século é longa: jogador com mais jogos (396), com mais vitórias (231) e com mais assistências (93). No Allianz Parque, ele detém as marcas de atleta com mais jogos (173), mais vitórias (122), mais gols (38) e mais assistências (43). Também é o palmeirense com mais vitórias no Brasileirão, além de ser o artilheiro do clube em Nacionais por pontos corridos e o com mais gols pelo Paulista neste século. Ao todo, Dudu tem nove títulos com a camisa alviverde, e essa é a primeira vez que ele levanta um caneco pela terceira vez. Ídolo da torcida e com o nome marcado na história do clube, Dudu tem contrato até o fim de 2023. Ele e a diretoria conversam sobre renovação.

Os recordes de Dudu

JOGADORES QUE MAIS ATUARAM NO SÉCULO XXI

1º Dudu – 397 jogos

2º Marcos – 392 jogos

3º Fernando Prass – 274 jogos

4º Weverton – 264 jogos

5º Willian Bigode – 253 jogos

JOGADORES QUE MAIS FIZERAM GOLS NO SECULO XXI

1º Dudu – 84 gols

2º Willian Bigode – 66 gols

3º Raphael Veiga – 64 gols

4º Vagner Love – 54 gols

5º Gustavo Scarpa e Rony – 44 gols

JOGADORES QUE MAIS VENCERAM NO SECULO XXI

1º Dudu – 232 vitórias

2º Marcos – 182 vitórias

3º Weverton e Fernando Prass – 151 vitórias

5º Willian Bigode e Felipe Melo – 136 vitórias

JOGADORES QUE MAIS VENCERAM PELO BRASILEIRO

1º Dudu – 117 vitórias

2º Emerson Leão – 112 vitórias

3º Ademir da Guia – 109 vitórias

4º Dudu (1964-1976) – 100 vitórias

5º Eurico – 91 vitórias

JOGADORES QUE MAIS ATUARAM NO ALLIANZ PARQUE

1º Dudu – 173 jogos

2º Weverton – 114 jogos

3º Gustavo Scarpa – 110 jogos

4º Willian Bigode – 108 jogos

5º Marcos Rocha – 100 jogos

JOGADORES QUE MAIS VENCERAM NO ALLIANZ PARQUE

1º Dudu – 122 vitórias

2º Weverton – 75 vitórias

3º Gustavo Scarpa – 71 vitórias

4º Felipe Melo – 70 vitórias

5º Willian Bigode – 67 vitórias

JOGADORES QUE MAIS FIZERAM GOLS NO ALLIANZ PARQUE

1º Dudu – 38 gols

2º Raphael Veiga – 34 gols

3º Willian Bigode – 28 gols

4º Rony – 24 gols

5º Gustavo Scarpa e Borja – 19 gols

JOGADORES COM MAIS ASSISTÊNCIAS NO ALLIANZ PARQUE

1º Dudu – 43 assistências

2º Gustavo Scarpa – 31 assistências

3º Marcos Rocha – 17 assistências

4º Willian Bigode – 13 assistências

5º Lucas Lima e Gabriel Menino – 11 assistências