Lionel Messi supera Haaland e é eleito o melhor jogador do ano pela oitava vez

Craque do Inter Miami não compareceu à cerimônia; período avaliado não inclui a vitória da Argentina na final da última Copa do Mundo

FRANCK FIFE / AFP Vencedor do Fifa The Best em 2022, Messi voltou a conquistar o troféu



Na noite desta segunda-feira, 15, a Fifa anunciou Lionel Messi, de 36 anos, como o melhor jogador do mundo. O astro argentino superou as expectativas ao derrotar o favorito Erling Haaland, de 23 anos, e também o talentoso francês Mbappé, seu ex-colega de equipe no Paris Saint-Germain. Esta é a oitava vez que o craque do Inter Miami, clube de futebol dos Estados Unidos, e da seleção argentina conquista esse prestigioso prêmio. Messi não esteve presente no evento realizado em Londres, Inglaterra, levando o mestre de cerimônias, o ex-jogador francês Thierry Henry, a brincar: “Eu posso ficar com o troféu, então? Eu nunca ganhei.” Apesar de uma temporada relativamente discreta para os padrões de Messi, a vitória é atribuída ao seu papel essencial no Paris Saint-Germain, ajudando o time a conquistar o Campeonato Francês na temporada 2022/2023. Posteriormente, o craque argentino mudou-se para o emergente futebol dos Estados Unidos, onde contribuiu para a vitória do Inter Miami na Leagues Cup.

No entanto, o desempenho de Messi com o PSG na Liga dos Campeões foi limitado às oitavas de final, onde foram superados pelo Bayern de Munique. Apesar do título francês, o clube também foi eliminado nas oitavas da Copa da França diante do Olympique de Marselha. Vale destacar que o período avaliado pelo colégio eleitoral da Fifa foi entre 19 de dezembro de 2022, um dia após a final da Copa do Mundo no Qatar, vencida pela Argentina, e 20 de agosto do ano passado. Na edição de 2022, Messi superou os franceses Mbappé e Benzema pelas suas destacadas atuações na trajetória argentina rumo ao tricampeonato mundial. O favoritismo nesta edição estiva direcionado a Haaland, o artilheiro do Manchester City. O desempenho excepcional do norueguês na tríplice coroa pelo City, incluindo recordes de gols na Premier League e vitória na Champions League, solidificaram a conquista de Messi como uma surpresa notável. Durante o período de análise da Fifa, Messi disputou 32 jogos, marcando 24 gols e fornecendo oito assistências, consolidando assim sua contribuição contínua para o mundo do futebol.