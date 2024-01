Jorge Jesus compara Neymar e Cristiano Ronaldo, e diz que brasileiro tem ‘paixão por outras coisas’ fora do futebol

Técnico do Al-Hilal avaliou desempenho e compromisso dos atletas dentro e fora de campo

Técnico Jorge Jesus compara Neymar e Cristiano Ronaldo, elogiando o talento do brasileiro



O técnico Jorge Jesus fez uma comparação entre os jogadores Neymar e Cristiano Ronaldo para expressar sua opinião sobre o brasileiro. Para o treinador, o português demonstra mais paixão pelo futebol e tem clareza sobre suas prioridades, enquanto o atacante brasileiro parece ter mais interesse em outras áreas fora do esporte. “(Cristiano) Ronaldo tem mais paixão pelo futebol e conhece a prioridade. Neymar tem mais paixão por outras coisas, coisas que a vida privada o oferece”, afirmou Jorge Jesus, em entrevista a jornalistas portugueses. Apesar disso, o treinador elogiou tanto o desempenho quanto a personalidade de Neymar, afirmando que ele é um “jogador fabuloso”. É um jogador fora do normal, fora de série”, afirmou. “É um jogador fácil de lidar, doce, compreensivo”, acrescentou.

Desde que Jesus assumiu o comando do Al-Hilal em julho, Neymar sofreu uma lesão em outubro e está em processo de recuperação no Brasil. Mesmo sem a presença do brasileiro, o Al-Hilal lidera o Campeonato Saudita com uma vantagem de sete pontos sobre o Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo. O próximo desafio do Al-Hilal será um amistoso contra o Inter Miami, time que conta com a presença de Lionel Messi, no dia 29 de janeiro. A partida promete ser um confronto de grandes estrelas do futebol mundial.