Éder Militão, do Real Madrid, entra na Justiça para pagar R$ 6 mil de pensão para a filha

Atleta da seleção alegou que a profissão de ‘jogador de futebol é instável’ e que a ex, Karoline Lima, engravidou de surpresa

Reprodução/ Instagram @karolinel Karoline e Éder terminaram pouco antes do nascimento de Cecília, que está com 3 meses



O nome de Éder Militão, zagueiro do Real Madrid e da seleção brasileira, foi muito mencionado nas redes sociais nesta quinta-feira, 13, depois que o UOL revelou que ele entrou na Justiça contra a ex-namorada, Karoline Lima, para pagar R$ 6 mil de pensão alimentícia para a filha Cecília, de três meses. O jogador pediu que o valor seja de cinco salários mínimos (R$ 6.060), além de despesas com saúde, educação e atividades extracurriculares. Ele alegou que um valor acima do sugerido poderia prejudicar o sustento de sua família, que depende dele. Titular da equipe merengue, Militão recebe R$ 36 milhões por ano. O casal se separou antes do nascimento da bebê. O UOL teve acesso ao processo e revelou os pormenores. Na ação, ele alega que é um “jogador de futebol em ascensão” e que atua em uma profissão instável. Os advogados do zagueiro ressaltam no processo que Karoline, que trabalhar como influenciadora, tem boas condições financeiras para sustentar a filha. Também é dito que a gravidez foi uma “total surpresa” para Militão e que aconteceu pouco depois do início do relacionamento. Na contestação da primeira ação movida pelo jogador, a defesa de Karoline anexou prints de conversas em que ele manifestava a vontade de ser pai. “Se ele realmente está falando esses absurdos, temos como rebater todos os pontos. O Éder tinha uma união estável com a Karol e pediu a filha. Não foi uma surpresa, não foi instantânea, nem muito menos a Karol estava buscando aposentadoria. Nenhuma mãe no puerpério merece passar por isso. Nenhuma mulher merece essa humilhação. A verdade será reestabelecida e a justiça será feita”, disse a advogada Gabriella Garcia, ao UOL.

Por meio dos stories do Instagram, Karoline se manifestou e disse que ‘agora é briga de gente grande’. “Sou mulher, sou mãe, tenho minha índole, tenho meu caráter, e graças a Deus tenho a minha voz. E talvez isso que incomode. Eu imagina quantas mulheres já passaram pela mesma situação que estou passando. Então agora vou usar a minha voz para expor tudo que passei, tudo que estou passando, tudo que enfrentei e estou enfrentando ainda. E agora sim, agora sim vamos começar a colocar os pingos nos is. E eu não vou deixar homem nenhum, quanto mais o próprio pai da minha filha, arranhar o meu caráter, arranhar quem eu sou de verdade. Ou dizer pelo menos uma mentira sobre mim. Porque quem estava comigo, sabe. Mas agora vocês vão ficar sabendo também”, disse a influenciadora. Que completou “Tentei por muitas vezes resolver tudo da melhor maneira possível, sem envolver justiça, advogado, exposição nenhuma. Mas pelo visto só eu estava tentando fazer tudo da melhor maneira possível e na paz. Então já que quer brigas, vamos pra briga. E pode ter certeza que não me falta munição”.