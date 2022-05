Liverpool conquista a Copa da Inglaterra pela oitava vez após vencer o Chelsea nos pênaltis

Após empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, Mané perdeu sua cobrança, mas Alisson brilhou e ajudou sua equipe a ganhar mais um título

Neil Hall/EFE/EPA Após fazer o gol de pênalti que deu o título ao Liverpool, o grego Tsimikas prova a torcida do Chelsea e corre para celebrar a conquista



Em um jogo disputadíssimo, cheio de emoção, mas sem gols, o Liverpool venceu o Chelsea na disputa por pênaltis (6 a 5) e conquistou a Copa da Inglaterra pela oitava vez em sua história. O título teve contribuição valiosa do goleiro brasileiro Alisson, que parou Masou Mount na sétima cobrança dos Azuis. Na sequência, o grego Tsimikas mostrou categoria para colocar a bola em seu canto esquerdo e correr para o abraço. Na série de cinco para cada lado, Azpilicueta, para o Chelsea, e Mané, para o Liverpool, erraram — o senegalês teve o título em seus pés, mas viu Mendy defender. Apesar do caneco, a equipe comandada por Jurgen Klopp perdeu Salah, que saiu de campo contundido aos 30 minutos do primeiro tempo, e teme que o egípcio seja desfalque na final da Liga dos Campeões da Europa, dia 28 de maio, em Paris.