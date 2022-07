Liverpool encerra novela e anuncia renovação do contrato de Mohamed Salah

Principal jogador do time nas últimas temporadas, o atacante está nos Reds desde 2017 e já venceu os principais campeonatos na Inglaterra

Divulgação/Liverpool Salah renovou com o Liverpool nesta sexta-feira, 1º



O Liverpool tratou de encerrar as especulações sobre o futuro de Mohamed Salah nesta sexta-feira, 1º, ao anunciar a renovação no contrato do egípcio. Apesar de não informar até quando vai o novo vínculo, a imprensa inglesa informa que o novo acordo é válido até junho de 2025. Principal jogador do time nas últimas temporadas, o atacante está nos Reds desde 2017 e já venceu os principais títulos possíveis, como a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e o Campeonato Inglês, além das copas nacionais. Ao todo, o africano já marcou 156 gols em 254 jogos oficiais.

“Sinto-me ótimo e animado para ganhar troféus com o clube. É um dia feliz para todos. Levou um pouco de tempo, eu acho, para renovar, mas agora tudo está feito, então só precisamos focar no que vem a seguir. Acho que você pode ver nos últimos cinco ou seis anos a equipe estava sempre melhorando. Na temporada passada estivemos perto de ganhar quatro títulos, mas infelizmente na última semana da temporada perdemos dois troféus. Acho que estamos em uma boa posição para lutar por tudo. Também temos novas contratações. Só precisamos continuar trabalhando duro, ter uma boa visão, ser positivo e fazer tudo de novo”, afirmou Salah, em entrevista ao canal do Liverpool.