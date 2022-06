John Textor fala qual é a chance do Botafogo contratar Neymar e dispara: ‘Por que não?’

Acionista majoritário da SAF Botafogo não descartou fechar com o atacante brasileiro, que pode deixar o Paris Saint-Germain ainda neste ano, de acordo com a imprensa espanhola

Reprodução John Texto é acionista majoritário do Botafogo



Neymar passou a ser especulado em diversos clubes internacionais e nacionais após o jornal “El País”, da Espanha, noticiar que o brasileiro foi avisado pela diretoria do Paris Saint-Germain de que não está nos planos do clube para a próxima temporada – à reportagem da Jovem Pan, a informação foi desmentida pelo staff de Neymar. Brincando com o assunto, o canal “TNT Sports” especulou a possibilidade do atacante vestir as cores do Botafogo em um futuro próximo. O que parte da torcida botafoguense não esperava é que John Textor, acionista majoritário da SAF Botafogo, iria se pronunciar sobre o tema e confirmar o interesse no atual camisa 10 da seleção brasileira.

Respondendo o comentário de um torcedor do Glorioso, o empresário norte-americano não descartou consultar o PSG e os representantes de Neymar. “2% de chance… Por que não”, comentou John Textor, no Twitter. Recentemente, vale lembrar, o estadunidense afirmou que iria procurar nomes badalados do futebol europeu, como o atacante uruguaio Edinson Cavani. Além disso, o investidor chegou a fazer uma proposta pelo centroavante experiente Eran Zahavi – o israelita, no entanto, recusou a oferta. Já Neymar, por sua vez, tem contrato com o PSG até 2025 e possui um dos maiores salários do mundo do futebol.

2% probability?…Why not? — John Textor ★彡 🦅 (@JohnTextor) June 30, 2022

De acordo com a imprensa inglesa, Neymar estaria sendo monitorado por três gigantes: Chelsea, Manchester United e Liverpool. O Newcastle, clube que foi comprado por fundo de investidores da Arábia Saudita e passou a ter um robusto aporte financeiro, também surge como interessado. Além do quarteto, a Juventus e o Milan também estariam interessados em contar com o futebol do jogador de 30 anos, conforme relatos da mídia italiana. Já o Santos, clube que formou o atacante, já admitiu que tem um projeto para fazer o retorno do astro virar realidade.