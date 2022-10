Liverpool vence West Ham e sobe na tabela do Inglês; Chelsea e Brentford empatam sem gols

Darwin Núñez marcou na vitória da equipe de Jurgen Klopp; Blues param em grande atuação de David Raya

EFE/EPA/Peter Powell Liverpool venceu o West Ham com gol de Darwin Núñez



O Liverpool deu sequência ao bom momento no Campeonato Inglês nesta quarta-feira, 19, ao vencer o West Ham por 1 a 0, em Anfield, pela 12ª rodada. Superior desde o começo da partida, os Reds abriram o placar aos 20 minutos com Darwin Núñez e administraram o resultado até o fim, inclusive contando com uma defesa de pênalti do goleiro Alisson. Com o resultado, a equipe treinada por Jurgen Klopp vai aos 16 pontos, subindo para a sexta colocação. Permanecendo com 11 pontos, o West Ham cai para o 13º lugar. No mesmo horário, Brentford e Chelsea empataram sem gols, no estádio Gtech Community. Apesar da pressão, os Blues não conseguiram furar o ferrolho dos mandantes, que contaram com bela atuação do goleiro David Raya. Desta forma, os londrinos vão aos 20 pontos, continuando na 4ª colocação. Nono colocado, o Brentford tem 14 pontos.