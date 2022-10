Ronaldo exalta Cruzeiro em conversa com Zidane durante Bola de Ouro; assista

‘Fenômeno’ valorizou seu trabalho na Raposa ao conversar com ex-companheiro dos tempos de Real Madrid

Reprodução/Ronaldo TV Ronaldo conversando com Zidane durante Bola de Ouro



Dono da SAF Cruzeiro, Ronaldo tratou de exaltar o clube em conversa com Zinédine Zidane, seu ex-companheiro dos tempos de Real Madrid. Em vídeo publicado pela Ronaldo TV, o “Fenômeno” aparece falando sobre a Raposa com o francês durante a cerimônia da Bola de Ouro, realizada na última segunda-feira, 17. Apesar de valorizar o tamanho da equipe mineira, o bicampeão do mundo com a seleção brasileira disse que o Cruzeiro iria “desaparecer”, caso não fosse comprado. “O Cruzeiro tem 11 milhões de torcedores, o estádio tem capacidade para 62 mil pessoas, temos 70 mil sócios, uma loucura. Estavam há três anos na Segunda Divisão, ia desaparecer, mas o comprei”, declarou. No evento, o brasileiro ainda conversou com outras estrelas, como o grande vencedor da noite, o atacante Karim Benzema.