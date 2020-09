Lodi exalta nível do Espanhol e fala sobre preparação do Atlético de Madrid

Time faz sua estreia na competição contra o Granada, no dia 27

Reprodução Lodi é o 5º jogador com mais minutos em campo na temporada passada



A temporada do Campeonato Espanhol começa no próximo domingo, 13, e o brasileiro Renan Lodi, lateral-esquerdo do Atlético de Madri, exaltou o nível da competição, e garantiu que o elenco faz forte preparação para entrar bem na próxima edição. “Em minha primeira temporada, comprovei que LaLiga é uma competição muito exigente, com muitos times que jogam bem”, avaliou o ex-Athletico Paranaense, em entrevista aos canais oficiais de comunicação do clube.

Quinto jogador com mais minutos em campo na temporada passada, atrás apenas do goleiro Jan Oblak e dos meias Saúl Ñíguez, Thomas Partey e Koke, Lodi faz um balanço da preparação para começar a participação do Espanhol, que foi atrasada até o dia 27, em duelo contra o Granada.

“Estamos trabalhando duro outra vez para poder chegar nas melhores condições para fazer bons jogos, uma boa temporada”, disse. “Tá todo mundo se conectando outra vez. Agora, é só uma semana que vamos ficar concentrados para fazer um grande trabalho e uma grande preparação, para o que tem pela frente, completou.

* Com EFE