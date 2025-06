Los Angeles FC vence América e garante vaga no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes

A MLS terá três representantes no torneio da Fifa, que será disputado em 11 cidades dos EUA; além do LAFC, participam Inter Miami, de Lionel Messi, e Seattle Sounders

Frederic J. Brown/AFP O atacante gabonês Denis Bouanga, do LAFC, comemora após marcar o segundo gol da equipe na prorrogação



Com uma virada na prorrogação, o Los Angeles FC (LAFC) venceu o América do México por 2 a 1 neste sábado (31) e garantiu a última vaga na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, no Grupo D, ao lado do Flamengo. O jogo, disputado diante de 20 mil torcedores no BMO Stadium, foi tenso e de alto nível. O time mexicano, que teve amplo apoio da torcida, sofreu sua segunda derrota consecutiva após perder a final do Torneio Clausura 2025 para o Toluca.

O América, comandado pelo técnico brasileiro André Jardine, abriu o placar aos 19 minutos do segundo tempo, com um pênalti convertido pelo uruguaio Brian Rodríguez, ex-jogador do LAFC. A penalidade foi marcada após falta de Mark Delgado em Erick Sánchez na área. O LAFC reagiu nos minutos finais do tempo regulamentar, com um gol de cabeça do brasileiro Igor Jesus aos 44 minutos, após escanteio cobrado pelo gabonês Denis Bouanga.

Na prorrogação, faltando cinco minutos para o fim, Bouanga, eleito melhor jogador da partida, marcou o gol da vitória. Após um lançamento de Frankie Amaya para Olivier Giroud, ele avançou e finalizou com força, desviando a bola que enganou o goleiro Luis Malagón. Nascido na França e jogador da seleção do Gabão, Bouanga marcou seu 80º gol pelo LAFC desde que chegou em 2022, mas nenhum tão importante quanto este.

Tanto América quanto LAFC tiveram a chance de disputar a repescagem da Copa do Mundo de Clubes após a exclusão do León pela Fifa. O clube foi vetado por ser controlado pelo Grupo Pachuca, que também administra o Pachuca, participante do Mundial. O LAFC entrou na repescagem por ter sido vice-campeão da Liga dos Campeões da Concacaf 2023, atrás do León. O América participou por ser o time melhor classificado no ranking da confederação. Além da vaga, havia um prêmio de US$ 9,55 milhões para cada participante.

Com a classificação do LAFC, a Major League Soccer (MLS) terá três representantes no Mundial, que será disputado em 11 cidades dos EUA, entre 14 de junho e 13 de julho. Além do Los Angeles, participam Inter Miami, de Lionel Messi, e Seattle Sounders. O México terá apenas Monterrey e Pachuca como representantes. O LAFC, com os franceses Olivier Giroud e Hugo Lloris — campeões mundiais em 2018 pela França — está no Grupo D, ao lado de Flamengo, Chelsea e Espérance (Tunísia).

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira