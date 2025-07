Luis Enrique admite agressão a João Pedro após final do Mundial, mas afirma que ‘quis evitar confusão’

Confusão começou logo após o apito final, inicialmente entre o brasileiro e Donnarumma; treinador foi insistente ao negar que tenha agido de forma deliberada

ÂNGEL COLMENARES/EFE O técnico do PSG, Luis Enrique (à esq.), empurra João Pedro, do Chelsea



O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, reconheceu que agrediu o atacante brasileiro João Pedro, do Chelsea, logo após o apito final da decisão do Mundial de Clubes, neste domingo (13), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. O episódio ocorreu em meio a uma confusão entre jogadores dos dois times, instantes depois da vitória do Chelsea por 3 a 0 sobre o PSG. Imagens da transmissão flagraram o momento em que o treinador espanhol acerta um tapa no rosto de João Pedro, que cai no gramado. Em leitura labial, ele se dirige aos auxiliares logo em seguida: “Sou um idiota. Ele está ali, me empurra, eu toco nele e ele se joga.”

Na entrevista coletiva, Luis Enrique disse que sua intenção era apenas separar os atletas e evitar que a briga tomasse proporções maiores. “Ao final da partida, houve uma situação evitável por parte de todos. Minha intenção, como sempre, era separar os jogadores para que não houvesse mais problemas”, afirmou.

O treinador foi insistente ao negar que tenha agido de forma deliberada contra o atacante brasileiro. “Não tenho qualquer problema em expressar meu sentimento. Vou evitar que meus jogadores piorem o que já estava acontecendo. A partir daí, há empurrões por parte de todos”, explicou.

A confusão começou com uma discussão entre João Pedro e o goleiro do PSG, Gianluigi Donnarumma. Quando a situação parecia controlada, Luis Enrique correu em direção aos atletas e atingiu o jogador do Chelsea. O incidente gerou um tumulto generalizado, que envolveu jogadores e membros das comissões técnicas dos dois clubes. A situação foi controlada poucos minutos depois.

Apesar do episódio, os jogadores do Paris Saint-Germain permaneceram no gramado durante a cerimônia de premiação. A equipe francesa, campeã da Liga dos Campeões, da Copa da França e da Ligue 1 na temporada, recebeu a medalha de prata e aplaudiu o Chelsea de forma esportiva.

Ao comentar a derrota por 3 a 0, Luis Enrique admitiu a superioridade do adversário. “Eles tiveram muita energia. Não tanto pela capacidade física, mas souberam aproveitar as situações de jogo”, disse o espanhol. O capitão do PSG, Marquinhos, também reconheceu a eficiência do rival: “Efetividade é tudo numa final.” Com o fim da temporada europeia 2024/25, os dois clubes entram em férias de três semanas. O Chelsea voltará aos gramados na pré-temporada com o distintivo de campeão mundial estampado na camisa.

