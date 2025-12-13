‘Luis Enrique tem um problema, Flamengo está imparável’, diz jornal internacional sobre final com PSG

Vitória do time brasileiro sobre o Pyramids por 2 a 0, neste sábado (13), a equipe na final da Copa Intercontinental e repercutiu positivamente

KARIM JAAFAR / AFP Zagueiro número 13 do Flamengo, Danilo, comemora o segundo gol de sua equipe durante a partida semifinal da Copa Challenger da FIFA entre CR Flamengo e Pyramids FC, válida pela Copa Intercontinental da FIFA de 2025, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al-Rayyan



A vitória do Flamengo sobre o Pyramids por 2 a 0, que colocou o time brasileiro na final da Copa Intercontinental, repercutiu na imprensa internacional positivamente, que disse que o PSG terá um problema na decisão. “Luis Enrique tem um problema. O Flamengo, de Filipe Luís, está imparável e será o adversário na final da Copa Intercontinental após derrotar o Pyramids”, avaliou o jornalista Victor Martín, do espanhol Diario As. “O Flamengo conquistou dois títulos em 15 dias. Filipe Luís tem um plano, e ele nunca falha. O Flamengo, com autoridade, se apresenta como um adversário à altura para uma final repleta de emoções”, acrescentou.

O jornal Olé, da Argentina, exaltou a temporada do Flamengo repleta de títulos e ressaltou que o time carioca terá a chance de conquistar o mundo contra o Paris Saint-Germain. “Flamengo quer mais. O rubro-negro não se conformou em ganhar a Copa Libertadores contra o Palmeiras, em levantar a taça do Brasileirão ou em levar o ‘Derby das Américas’ contra o Cruz Azul. Quer mais, quer ganhar do campeão europeu.”

Já o jornal L’Équipe, da França, destacou que o time comandado por Filipe Luís não encontrou grandes dificuldades para derrotar o Pyramids. “Com essa vitória conquistada sem forçar, o Flamengo conseguiu o seu ingresso para a final da competição, que será no mesmo estádio Ahmad-ben Ali, mais conhecido pelo nome de Al-Rayyan Stadium, na próxima quarta-feira. O clube brasileiro, campeão da Copa Libertadores depois de vencer o Palmeiras na final (1-0), enfrentará Paris Saint-Germain, campeão da Europa no último dia 31 de maio”, escreveu o jornal L’Équipe.

A grande final da Copa Intercontinental entre Flamengo e Paris Saint-Germain será disputada na próxima quarta-feira, 17, às 14h (horário de Brasília), no Catar.