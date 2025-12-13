Flamengo garante vaga na final da Copa Intercontinental e vai enfrentar PSG

Diante de pouco mais de oito mil torcedores, os zagueiros Léo Pereira e Danilo marcaram os gols da partida contra Pyramids; decisão contra o time francês será na próxima quarta-feira, às 14h (horário de Brasília)

KARIM JAAFAR / AFP Bruno Henrique, do Flamengo, ergue o troféu enquanto comemora com os companheiros de equipe após a vitória no clássico das Américas da FIFA entre Cruz Azul e Flamengo, no Estádio Ahmad Bin Ali, em Doha



Mesmo sem uma atuação brilhante, o Flamengo segue mostrando força e maturidade em campo. Neste sábado (13), o time rubro-negro contou com a eficiência da bola parada para vencer o Pyramids, do Egito, por 2 a 0, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al-Rayyan, no Catar, e garantir vaga na final da Copa Intercontinental. Diante de pouco mais de oito mil torcedores, os zagueiros Léo Pereira e Danilo marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o Flamengo conquistou o troféu da Copa Challenger, nome dado à fase semifinal da competição. Antes disso, ao eliminar o Cruz Azul, o clube já havia levantado a taça do Derby das Américas, ampliando a galeria de conquistas nesta edição do torneio.

A decisão da Copa Intercontinental será na próxima quarta-feira, às 14h (horário de Brasília), contra o Paris Saint-Germain, campeão europeu. O confronto decisivo acontecerá no mesmo estádio que recebeu os dois jogos do Flamengo no Catar.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O time carioca iniciou a partida com postura dominante, pressionando o adversário e buscando o gol desde os primeiros minutos. Após o início intenso, o ritmo diminuiu e o Pyramids conseguiu equilibrar as ações. Ainda assim, a superioridade técnica do Flamengo se fez valer.

Aos 24 minutos do primeiro tempo, Arrascaeta cobrou falta pela esquerda e Léo Pereira apareceu na primeira trave para cabecear e abrir o placar. Depois do gol, a partida seguiu em ritmo morno, embora o time egípcio tenha levado perigo nos minutos finais da etapa inicial, parando em boa defesa de Rossi em finalização de Mayele.

No segundo tempo, o Pyramids voltou mais ofensivo e passou a controlar a posse de bola, mas foi novamente o Flamengo quem marcou. Aos 7 minutos, Arrascaeta cobrou outra falta pela esquerda e Danilo subiu na segunda trave para cabecear no chão, ampliando a vantagem rubro-negra.

Mesmo mantendo uma postura agressiva, o time egípcio esbarrou em limitações técnicas e criou poucas chances claras. Com o resultado encaminhado, o técnico Filipe Luís fez substituições para preservar jogadores mais desgastados, como Jorginho e Arrascaeta. Recuperado de fratura no antebraço e de lesão muscular, Pedro voltou a atuar por quase dez minutos.

Nos minutos finais, o jogo ficou marcado por reclamações do Pyramids com a arbitragem. Zalaka pediu pênalti após um contato na região do rosto, mas o árbitro catariano mandou o jogo seguir e aplicou cartão amarelo ao atleta. Apesar das tentativas até o apito final, os egípcios não conseguiram marcar, e o Flamengo confirmou a classificação para a grande decisão.

*Com informações do Estadão Conteúdo