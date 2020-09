Lukaku faz 2, e Inter goleia pelo Campeonato Italiano

O atacante belga se destacou na vitória sobre o Benevento, nesta quarta-feira, 30

Mario Taddeo/EFE Romelu Lukaku anotou dois gols na vitória da Inter de Milão sobre o Benevento



De volta à elite nesta temporada, o Benevento havia reestreado na primeira divisão do Campeonato Italiano surpreendendo a Sampdoria fora de casa, mas nesta quarta-feira, 30, não foi páreo para a Inter de Milão, que foi ao estádio Ciro Vigorito e goleou por 5 a 2. O grande nome da partida, válida pela segunda rodada, foi o atacante Lukaku, autor de dois gols. Com apenas 30 segundo de bola rolando, o belga tabelou com Alexis Sánchez e abriu o placar. Aos 28 minutos, marcou o terceiro da Inter e da partida, três minutos depois que Gagliardini havia feito o segundo, em jogada que também teve a participação do centroavante.

O Benevento, dirigido pelo técnico Filippo Inzaghi, descontou aos 34, com Caprari, mas Achraf marcou o quarto dos interistas ainda antes do intervalo, aos 42. No segundo tempo, Martínez coroou mais uma boa atuação com o quarto gol da Inter, marcado aos 26. Caprari ainda voltou às redes cinco minutos depois, mas não impediu a goleada. Com o triunfo, o time do técnico Antonio Conte se juntou ao grupo de equipes com seis pontos em duas rodadas, que conta também com Napoli, Milan e Verona. Lazio e Atalanta, que se enfrentam ainda hoje, também podem chegar lá.

*Com informações da Agência EFE