Lyon vence o recém-promovido Ajaccio na abertura do Campeonato Francês

Reprodução/ Twitter @OL_Portugues Lacazette marcou, de pênalti, o segundo gol do Lyon na partida



O Campeonato Francês começou nesta sexta-feira, 05, com o jogo entre Lyon e Ajaccio. O recém-promovido clube da Córsega não conseguiu surpreender e perdeu por 2 a 1. Quem abriu o placar foi o Lyon com o meio-campista brasileiro Tetê. Aos 22, Lacazette ampliou em cobrança de pênalti. Poucos minutos depois, Lopes foi expulso e deixou o Lyon desfalcado. Ainda no primeiro tempo, aos 31, o Ajaccio diminuiu com gol de Mangani também de pênalti. Nos acréscimos, Hamouma foi expulso e o jogo terminou. Na próxima rodada, o Lyon viaja e enfrenta o Lorient-Bretagne Sud, enquanto o Ajaccio joga contra o Lens. O Paris Saint-Germain entra em campo neste sábado contra o Clermont, às 16h (horário de Brasília).