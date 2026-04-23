Mais um: Militão sofre lesão a menos de dois meses do início da Copa

Comunicado do Real Madrid revela um problema muscular no bíceps femoral da perna esquerda; imprensa espanhola diz que brasileiro pode ficar várias semanas afastado

Divulgação / Real Madrid Zagueiro do Real Madrid Éder Militão sofre lesão a menos de dois meses do início da Copa



O zagueiro brasileiro Éder Militão sofreu uma lesão muscular, informou nesta quinta-feira (23) o Real Madrid, o que pode deixar o atleta afastado por várias semanas dos gramados, a menos de dois meses do início da Copa do Mundo.

“Após os exames realizados hoje em nosso jogador Éder Militão pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda”, informou o Real Madrid em um comunicado.

Parte médico de Militão. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 23, 2026

A equipe merengue não revela o tempo de afastamento, limitando-se a afirmar que o jogador está pendente de evolução. A imprensa espanhola, no entanto, informou que o brasileiro pode ficar várias semanas afastado dos gramados.

Militão sofreu a lesão na terça-feira (21), na partida do Campeonato Espanhol em que o Real Madrid venceu o Alavés por 2-1.

*Com informações da AFP