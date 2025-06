Manchester City aposta em Reijnders para suprir saída de De Bruyne

Vindo do Milan, meio-campista holandês chega com um contrato de cinco anos; sua regularidade contrastou com a instabilidade do time ‘rossonero’, que terminou a Serie A na oitava posição

Divulgação/Manchester City Reijnders fez uma grande temporada individualmente no Milan, com 15 gols marcados



O Manchester City anunciou nesta quarta-feira (11) a contratação do meio-campista holandês Tijjani Reijnders, que estava no Milan, por 55 milhões de euros (aproximadamente R$ 350 milhões na cotação atual), segundo a imprensa inglesa. Reijnders chega com um contrato de cinco anos para suprir a saída do ídolo Kevin De Bruyne, que deixou o clube depois de dez temporadas e 16 títulos. “Estou em êxtase por assinar com o Manchester City, é um dos maiores times do mundo, com o melhor técnico, jogadores de classe mundial e instalações excepcionais”, disse o jogador de 26 anos, que poderá disputar a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Reijnders fez uma grande temporada individualmente no Milan, com 15 gols marcados entre todas as competições, o maior número para um jogador de meio-campo nas principais ligas europeias.

Sua regularidade, no entanto, contrastou com a instabilidade do time ‘rossonero’, que terminou a Serie A na oitava posição e não conseguiu se classificar para nenhuma das copas continentais da próxima temporada. Reijnders é um jogador que tem vocação ofensiva, com habilidade para desestabilizar a marcação adversária utilizando passes rápidos em espaços reduzidos. O Manchester City terminou o Campeonato Inglês na terceira colocação, depois de quatro títulos consecutivos e de seis conquistas nas sete edições anteriores, em uma temporada marcada por lesões e má fase de alguns jogadores, como Phil Foden e Jack Grealish.

O clube investiu pesado na última janela de fim de ano para reestruturar o time, com a chegada do zagueiro Abduokir Khusanov (Lens), do meio-campista Nico Gónzalez (Porto) e do atacante Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt). Reijnders é a quarto reforço do City para a próxima temporada, depois das contratações do lateral-esquerdo Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton), do meia Ryan Cherki (Lyon) e do goleiro Marcus Bettinelli (Chelsea).

*Com informações da AFP

