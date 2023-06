Guardiola cumpre missão no Manchester City, tira a ‘zica’ na Champions e se torna o 2º técnico mais vitorioso da história 

Após colecionar fracassos no principal torneio da Uefa, treinador espanhol rebate críticos com título incontestável diante da Inter de Milão

Jon Super/EFE Pep Guardiola é o segundo treinador mais vitorioso da história



Contratado em 2016, Pep Guardiola chegou ao Manchester City com o status de atual melhor técnico do mundo e com grandes ambições. Além de consolidar o clube como referência no Reino Unido, que vive um período de forte investimento desde 2008, a tarefa seria elevar o patamar do time e ganhar a Liga dos Campeões. A primeira missão foi cumprida com facilidade, com os Citizens dominando os rivais locais e emplacando taças a nível nacional – já são cinco conquistas da Premier League, além de outras quatro da Copa da Liga Inglesa, duas da Copa da Inglaterra e outras duas da Supercopa da Inglaterra. No principal campeonato da Uefa, entretanto, o espanhol colecionou fracassos nos últimos seis anos, sofrendo revezes duros, como o vice-campeonato em 2021 e a incrível eliminação para o Real Madrid na temporada passada. A “zica” na Champions League, porém, terminou neste sábado, 10, com o trabalho do treinador sendo coroado com a vitória sobre a Inter de Milão, em Istambul, na Turquia.

Durante os últimos anos, Guardiola recebeu o rótulo de “fracassado” por parte da imprensa e de torcedores. Mesmo criando uma hegemonia no Campeonato Inglês, tratado por especialistas como o mais difícil do mundo, o treinador era questionado pelos resultados na Liga dos Campeões. Antes de erguer o troféu neste sábado, o espanhol havia conquistado a Europa apenas com o Barcelona, com a ajuda de Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta e companhia. Em meio às eliminações frustantes, o técnico era constantemente lembrado sobre o alto valor do elenco do Manchester City. Desde que o comandante assumiu os Citizens, a diretoria não economizou nas contratações, investindo pesado em Erling Haaland, Jack Grealish, Julián Álvarez e outras estrelas. Agora, Pep rebate os críticos com a taça e se torna o segundo maior vencedor da Champions League. Com três taças, ele iguala Zinédine Zidane e Bob Paisley, tricampeões com Real Madrid e Liverpool, respectivamente. O maior vencedor é o italiano Carlo Ancelotti, detentor de quatro troféus, sendo dois no comando do Milan e outros dois à frente do Real Madrid.

Mais do que entrar no hall dos maiores campeões continentais, Guardiola também vai caminhando para se tornar o treinador mais vitorioso de todos os tempos. Com 14 anos de carreira, o espanhol já soma 35 taças de torneios oficiais. Agora, o catalão também é o segundo técnico com mais títulos, igualando o romeno Mircea Lucescu, que atingiu a marca com 41 anos de profissão. O líder do ranking é o escocês Alex Ferguson, ídolo do Manchester United, com 49 taças em 39 anos de trabalho. Vinculado ao Manchester City até junho de 2025, o comandante deve continuar colocando o time britânico entre os principais times do planeta.

Os 35 títulos de Guardiola na carreira

14 – Barcelona (2008-2012)

2 Mundial de Clubes (2009 e 2011)

2 Liga dos Campeões (2009 e 2011)

2 Supercopa Uefa (2009 e 2011)

3 Campeonato Espanhol (2009, 2010 e 2011)

2 Copa da Espanha (2009 e 2012)

3 Supercopa Espanhola (2009, 2010 e 2011)

7 – Bayern Munique (2013-2016)

1 Mundial de Clubes (2013)

1 Supercopa Uefa (2013)

3 Campeonato Alemão (2014, 2015 e 2016)

2 Copa da Alemanha (2014 e 2016)

14 – Manchester City (2016-2023)