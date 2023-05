Manchester City conquista Campeonato inglês com antecipação e sem nem entrar em campo

Derrota do Arsenal para o Nottingham deu o título para equipe de Pep Guardiola, que enfrenta o Chelsea neste domingo, 21

Paul ELLIS / AFP Manchester City enfrenta o Chelsea neste domingo, 21



O Manchester City conquistou o nono título do Campeonato inglês neste sábado, 20, sem nem mesmo entrar em campo. Isso aconteceu graças à derrota do Arsenal para o Nottingham Forest por 1 a 0. Os Citizens enfrentam neste domingo, 21, o Chelsea, sem a preocupação do resultado, já que a festa foi antecipada por seu principal rival. Esse é o quinto título, nas últimas seis temporadas, da equipe comandada por Pep Guardiola e o primeiro dos três títulos que visa na temporada: Copa da Inglaterra, cuja final será disputada no dia 3 de junho, contra o Manchester United, em Wembley, e da Liga dos Campeões da Europa, uma semana depois, quando o adversário será a Internazionale, em Istambul, na Turquia. No campeonato, o Manchester City chegou a ficar oito pontos atrás do Arsenal nesta temporada, mas uma sequência de quatro jogos sem vencer dos Gunners, incluindo uma vitória por 4 a 1 no Etihad entre as duas equipes, acabou virando o jogo, impedindo que o time londrino fosse campeão após 19 anos. Desde a chegada do dinheiro dos Emirados Árabes Unidos em 2008, o City conquistou sete campeonatos, em 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023, se somando aos títulos de 1937 e 1968. Este é o período mais dominante na liga inglesa desde que o Liverpool conquistou cinco títulos em seis anos, entre 1979 e 1984. Além do Chelsea, o City ainda tem mais dois compromissos pelo Campeonato Inglês: Brighton e Brentford.