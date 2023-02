Manchester City é acusado de violar regras financeiras e pode perder pontos no Inglês

Clube teria cometido infrações entre 2009/10 e 2017/18, além de não ter colaborado para as investigações da Premier League

EFE/EPA/ADAM Guardiola orienta Mahrez durante jogo do Manchester City



A Premier League, liga responsável por organizar o Campeonato Inglês, acusou nesta segunda-feira, 6, o Manchester City de infringir uma série de regras financeiras entre 2009 e 2018 – no período, o clube foi adquirido pela família governante de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e tornou-se uma das potências mundiais. Segundo um comunicado da entidade, a agremiação não divulgou “informações financeiras precisas que forneçam uma visão verdadeira e justa da posição financeira do clube” entre 2009 e 2018 ou forneceu “detalhes completos sobre a remuneração dos gerentes em seus contratos relevantes” de 2009 a 2013. Outras violações englobam o não cumprimento de regulamentações da Uefa de 2013 a 2018, regras de lucratividade e sustentabilidade da Premier League de 2015 a 2018 e falta de cooperação na investigação da liga desde dezembro de 2018 até os dias atuais. A liga inglesa disse que encaminhou as acusações a uma comissão independente antes de uma audiência confidencial. Por conta disso, o City pode sofrer diversas sanções, como multas e até perda de pontos – a equipe comandada pelo técnico espanhol Pep Guardiola atualmente ocupa a segunda colocação, com 45 pontos, cinco atrás do líder Arsenal. Recentemente, a Juventus teve 15 pontos reduzidos no Italiano pelo mesmo motivo.