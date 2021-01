Manchester City e Chelsea goleiam e avançam na Copa da Inglaterra

Os times avançam para a quarta rodada junto com Liverpool, Everton, Leicester, Arsenal e Manchester United; Tottenham e West Ham ainda precisam garantir sua continuidade no torneio

EFE/EPA/ANDY RAIN Os confrontos da quarta fase da Copa da Inglaterra serão sorteados na segunda-feira, 11



O Manchester City não teve dificuldades para superar o Birmingham City neste domingo, 10. O time do técnico Pep Guardiola fez 3 a 0 sobre o adversário da segunda divisão. Dos três gols, todos marcados no primeiro tempo, dois foram do português Bernando Silva, grande destaque da partida, e um do inglês Phil Foden. Com a vitória encaminhada, Guardiola tirou De Bruyne, Rúben Dias e Cancelo e deu chance para Harwood-Bellis, Nmecha e Delap. Mesmo tendo diminuído o ritmo com as mudanças, a equipe administrou a vantagem com tranquilidade.

Enquanto isso, o Chelsea também foi vencedor de sua partida contra o Morecambe, da quarta divisão nacional, por 4 a 0. Mason Mount e Timo Werner marcaram no primeiro tempo, e Hudson-Odoi e Kai Havertz, no segundo. Dessa forma, tanto o Manchester City quanto o Chelsea avançam para a quarta fase da Copa da Inglaterra junto com o Liverpool, o Everton, o Leicester, o Arsenal e o Manchester United.

Em outros jogos deste domingo, 10, o Barnsley superou o Tranmere Rovers por 2 a 0 e o Bristol City venceu o Portsmouth por 2 a 1. A grande zebra desta fase foi a eliminação do Leeds United, do técnico argentino Marcelo Bielsa, que levou 3 a 0 do modesto Crawley Town, da quarta divisão inglesa. O Tottenham ainda entrará em campo neste domingo, 10, diante do Marine, da oitava divisão. A terceira fase será encerrada na segunda-feira, 11, com o duelo entre West Ham e Stockport County. Só depois disso serão definidos os confrontos da quarta fase da Copa da Inglaterra.

*Com informações do Estadão Conteúdo