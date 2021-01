Palmeiras pode perder Veiga, Patrick de Paula e Veron para jogo contra o River Plate

Depois de vencer por 3 a 0 na Argentina, Verdão tem vantagem confortável para o decisivo jogo de terça-feira, 12, no Allianz Parque

Cesar Greco/Ag. Palmeiras - 02/12/2020 Com desgaste muscular, o volante palmeirense Patrick de Paula é dúvida para o jogo de volta contra o River Plate



O Palmeiras corre o risco de perder três importantes jogadores para o duelo decisivo com o River Plate, na terça-feira, 12, no Allianz Parque, valendo uma vaga na final da Copa Libertadores. O volante Patrick de Paula, o meia Raphael Veiga e o atacante Gabriel Veron sentiram desgaste muscular durante a vitória alviverde por 1 a 0 sobre o Sport, sábado, 9, no Recife, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois meio-campistas são titulares da equipe do técnico português Abel Ferreira. Já Veron é um reserva de luxo — o prata da casa tem 33 jogos e oito gols nesta temporada. Após vencer na Argentina por 3 a 0, o Verdão pode perder por até dois gols de diferença.

Para Abel, o gramado do estádio da Ilha do Retiro é um dos culpados pelo desgaste de seus jogadores. Veiga e Gabriel começaram a partida em Pernambuco como titulares. De Paula entrou no segundo tempo. “Tive oportunidade de analisar o estádio, é bonito e grande, mas esse gramado já não se usa mais, requer muito da exigência muscular”, disse o treinador. Além disso, o Palmeiras enfrenta uma maratona de jogos em meio a disputa de três competições (Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil). Contra o Sport, por exemplo, o português optou por uma escalação mista, cheia de reservas. No segundo tempo, colocou Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo e Rony, considerados titulares.

*Com informações do Estadão Conteúdo