Manchester City elimina o Atlético de Madrid e encara o Real na semi da Liga dos Campeões 

O time de Pep Guardiola conseguiu segurar os espanhóis após vencer a partida de ida com gol de Kevin de Bruyne

EFE/Ballesteros O Manchester City segurou o Atlético de Madrid e passou para a semifinal da Liga dos Campeões



O Manchester City avançou para a semifinal da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, 13, ao empatar em 0 a 0 com o Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano, na Espanha – na partida de ida, realizada no Etihad Stadium, os comandados por Pep Guardiola haviam vencido por 1 a 0, com gol de Kevin De Bruyne. Desta forma, os “citizens” seguem em busca do título inédito da “Champions League”. O próximo adversário, no entanto, será o Real Madrid, o maior campeão do torneio e que vem embalado após eliminar Paris Saint-Germain e Chelsea nas fases anteriores.

Mesmo atuando como visitante, o Manchester City foi o time que mais jogou na etapa inicial, controlando a posse de bola e criando as melhores oportunidades – Gundogan chegou a acertar a trave, enquanto Stones cabeceou por cima do travessão. Precisando de uma resposta, Diego Simeone promoveu alterações no segundo tempo e alterou um pouco o tom a partida, incomodando com De Paul e João Félix. O time madrileno, porém, não foi feliz nos contragolpes e acabou com um jogador a menos após expulsão de Felipe, zagueiro brasileiro que protagonizou uma confusão.