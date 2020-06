Manchester City confirma lesão e Aguero pode perder final da temporada

Reprodução/Manchester City Aguero, do Manchester City, lesionou o joelho esquerdo



O Manchester City emitiu um comunicado, na manhã desta terça-feira (23), informando que Sergio Aguero sofreu uma lesão no joelho na vitória por 5 a 0 sobre o Burnely, na última segunda, em partida válida pelo Campeonato Inglês.

De acordo com comunicado do City, o atacante viajará para Barcelona nesta semana para ter a sua situação analisada pelo Dr. Ramon Cugat, que avaliará o caso com mais cuidado.

Enquanto isso, o diário”Olé” noticiou que Aguero sofreu uma ruptura no menisco no joelho esquerdo e que passará por uma cirurgia nos próximos dias. A informação não foi confirmada pelo clube britânico.

Segundo a matéria do jornal argentino, Aguero precisará de cinco ou seis semanas para voltar aos gramados. Desta forma, ele perderia o restante do Campeonato Inglês, mas poderia retornar para disputar a Champions League, em agosto.

Antes da paralisação por conta da pandemia, o Manchester City havia vencido o Real Madrid, na Espanha por 2 a 1, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Desta forma, a equipe inglesa precisa de apenas um empate para avançar no torneio, que terá sua reta final sendo disputa na cidade de Lisboa, em Portugal, com partidas únicas.

Na Premier League, o City é o segundo colocado do torneio, mas tem chances remotas de título. O Liverpool, líder da competição, tem 18 pontos a mais e deve faturar o título nas próximas rodadas.

Para o lugar de Sergio Aguero, o treinador Pep Guardiola deverá dar ainda mais oportunidades ao brasileiro Gabriel Jesus, que está fazendo boa temporada nos citizens.