Manchester City vai à final com hat-trick de Mahrez; Salah faz história no Liverpool

Atual campeão do campeonato inglês aguarda definição do duelo entre Brighton e Manchester United no final da FA Cup; atacante egípcio tornou-se o sexto maior artilheiro da história dos Reds

Glyn KIRK / AFP - JAVIER SORIANO / AFP Mahrez marcou três gols e colocou o City na final da FA Cup; Salah tornou-se sexto maior artilheiro da história dos Reds



O Manchester City venceu Sheffield United neste sábado, 22, com três gols de Riyad Mahrez e classificou-se para a final da FA Cup. Com os tentos anotados, o atacante argelino nascido na França tornou-se o primeiro jogador do City a marcar um hat-trick em Wembley. Agora, os Citizens aguardam o confronto entre Brighton e Manchester United para conhecer o seu adversário na finalíssima. A última vez em que o City conquistou a Copa da Inglaterra foi na temporada 2018-19 quando venceu o Watford por 6 a 0 e, no total, os Azuis Celestes já conquistaram o caneco em 6 oportunidades. A final está agendada para ocorrer em 3 de junho, no estádio Wembley, em horáiro ainda a ser confirmado. O próximo confronto do City é contra o atual líder da Premier League, o Arsenal, no Etihad Stadium na quarta-feira, 26. Já o atacante egípcio Mohamed Salah fez história no Liverpool ao anotar um dos gols na vitória dos Reds por 3 a 2 contra o Nottingham Forest, em jogo válido pelo Campeonato Inglês. Com o tento, Salah se tornou o sexto maior artilheiro da história do Liverpool, empatando com Robbie Fowler. O atacante tem 183 gols em 298 partidas e a lista é liderada por Ian Rush, que marcou 346 gols em 660 partidas disputadas. Com a vitória, o Liverpool ocupa a sétima colocação na tabela, atrás de Aston Villa, Tottenham, Newcastle e Manchester United, além dos líderes City e Arsenal.