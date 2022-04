Manchester City vence Brighton e recupera liderança do Campeonato Inglês

Após não conseguir criar boas chances no primeiro tempo, o time de Pep Guardiola deslanchou na etapa final, marcando com Ryad Mahrez, Phil Foden e Bernardo Silva

EFE/EPA/ANDREW YATES O Manchester City venceu o Brighton pelo Campeonato Inglês



O Manchester City conseguiu furar a retranca do Brighton e vencer o adversário por 3 a 0 nesta quarta-feira, 20, no Etihad Stadium, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Após não conseguir criar boas chances no primeiro tempo, o time de Pep Guardiola deslanchou na etapa final, marcando com Ryad Mahrez, Phil Foden e Bernardo Silva. Com o resultado, os “Citizens” vão aos 77 pontos, ficando com um a mais que o Liverpool, que havia tomado a liderança com a goleada sobre o Manchester United, aplicada na última terça, no Anfield. Com 32 partidas jogadas, City e Reds têm mais seis duelos cada para definir quem será o campeão da edição 2021/2022, uma das mais disputadas da história.

O primeiro tempo foi de total domínio do Manchester City, que ficou com a posse e circulou bem a bola, mas quase não conseguiu criar chances claras de gol. A exceção de um chute de Kevin De Bruyne e uma tentativa de Mahrez, o conjunto liderado por Pep Guardiola ficou na “muralha” do Brighton. No segundo tempo, no entanto, o cenário mudou aos 7 minutos, quando Mahrez recebeu do belga e mandou para as redes. Doze minutos depois, Foden experimentou de fora da área, a bola desviou e enganou o goleiro rival. Mais aliviado com os gols, os mandantes administraram o resultado e chegaram ao terceiro com grande assistência de De Bruyne para Bernardo Silva – o português estufou as redes, completando bela trama.