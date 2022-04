Salah brilha, Liverpool goleia Manchester United e assume liderança provisória do Inglês 

Conseguindo se impor desde o primeiro minuto, os Reds contaram com gols de Mohamed Salah (duas vezes), Luís Diaz e Sadio Mané, seus três atacantes, para construir mais uma vitória no torneio

EFE/EPA/PETER POWELL Salah e Mané comemoram vitória do Liverpool sobre o Manchester United



O Liverpool não teve a menor dificuldade para ganhar do Manchester United por 4 a 0 nesta terça-feira, 19, em Anfield, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Conseguindo se impor desde o primeiro minuto, os Reds contaram com gols de Mohamed Salah (duas vezes), Luís Diaz e Sadio Mané, seus três atacantes, para construir mais uma vitória no torneio. Com o resultado, a equipe de Jurgen Klopp vai aos 76 pontos e assume a liderança provisória, deixando o City (74) para trás – com um jogo a menos, os comandados de Pep Guardiola podem reassumir a dianteira nesta quarta-feira, 20, em caso de triunfo contra o Brighton. Os “Diabos Vermelhos”, por sua vez, ficam estacionados na sexta posição e perdem força na briga para entrar no G4, grupo que garante vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Embalado, contando com suas principais estrelas e atuando em casa, o Liverpool não teve piedade do Manchester United, rival que vive momentos de oscilação na temporada e que não pôde contar com Cristiano Ronaldo – de luto por perder o filho, o craque não foi relacionado. Logo aos cinco minutos, Salah foi acionado em profundidade, recebeu com certa liberdade e deixou Diaz na boa para abrir o placar. Dois minutos depois, aos 7, uma cena linda no Anfield: milhares de torcedores dos Reds fizeram uma salva de palmas em respeito a CR7 e cantaram a canção “You’ll never walk alone (Você nunca vai andar sozinho)”. Apesar da empatia da torcida, o time de Klopp não tirou o pé do acelerador e ampliou aos 22 minutos com Salah. Em linda troca de passes, Mané recebeu de Fabinho e mandou de primeira para o egípcio, que não perdoou.

Sem outra alternativa, Ralf Rangnick colocou Jadon Sancho na vaga de Phil Jones no segundo tempo, adiantando o Manchester United e buscando uma reação. A princípio, a substituição deu certo, com os visitantes conseguindo algumas escapadas com o inglês. Administrando o resultado, o Liverpool diminuiu o ritmo, mas, ainda assim, chegou ao terceiro aos 23. Robertson roubou a bola no meio-campo e tocou para Diaz, que serviu Mané mandar para o fundo do gol. Já no final do confronto, em jogada parecida, o lateral do Liverpool tocou para Diogo Jota. O português, que havia acabado de entrar, deu bom lançamento para Salah, que mais uma vez mostrou frieza na frente do goleiro De Gea. Animado, o Liverpool volta a campo no domingo, 24, quando recebe o rival Everton, em casa. Um dia antes, no sábado, o United visita o Arsenal, em Londres.