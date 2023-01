Manchester City vence o Arsenal por 1 a 0 e avança na Copa da Inglaterra

Aké marcou o único gol do jogo e o goleiro Ortega trabalhou para parar os Gunners

EFE/EPA/ADAM VAUGHAN City é vice-líder da Premier League e o Arsenal o atual líder; eles ainda se enfrentam duas vezes nessa temporada



O duelo mais esperado da atual temporada na Inglaterra aconteceu nesta sexta-feira, 27, pela Copa da Inglaterra. O Manchester City recebeu o Arsenal pela quarta rodada e venceu por 1 a 0. Pela Premier League, os Gunners são líderes e os Citizens vice. Eles ainda se enfrentam duas vezes. No Etihad Stadium, o primeiro tempo teve mais domínio do Arsenal (com time misto) e o segundo do City (time titular). Os goleiros trabalharam, mas com maior destaque para Turner que fez boas defesas e parou o ataque dos Citizens, mas aos 19 minutos ele não segurou Aké, que chutou cruzado e abriu o placar. Nos minutos finais, o Arsenal foi pra cima e o goleiro Ortega apareceu com grandes defesas. O jogo terminou em 1 a 0 e o City avançou de fase.