Palmeiras encerra preparação para final da Supercopa do Brasil; veja a provável escalação

Em busca do título inédito, o técnico Abel Ferreira fez um treino tático e conversou com seus jogadores na véspera da decisão

Endrick deve jogar a final da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo



O Palmeiras finalizou na manhã desta sexta-feira, 27, a preparação para o confronto diante do Flamengo, marcado para este sábado, 28, no Estádio Mané Garrincha, pela decisão da Supercopa do Brasil 2023. Em busca do título inédito, o técnico Abel Ferreira fez um treino tático e conversou com seus jogadores na véspera da final. Após preservar seus titulares na vitória sobre o Ituano, pela quarta rodada do Paulistão, o treinador tem todos seus principais atletas à disposição. A única dúvida do comandante está na lateral-direita, que pode ser ocupada por Marcos Rocha ou Mayke. Assim, a provável escalação para o duelo com os flamenguistas tem: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Antes de embarcar para Brasília, palco da finalíssima da Supercopa do Brasil, o goleiro Weverton falou sobre a expectativa do jogo diante do Flamengo. “Não temos dúvida de que nosso torcedor estará lá apoiando e o torcedor em casa vai mandar sua energia positiva. Sabemos o quanto eles fazem a diferença. Será um grande espetáculo da torcida, uma grande festa. Sabemos que é uma grande rivalidade do futebol brasileiro pelas conquistas, tenho certeza de que será um grande jogo. Estamos felizes de estar envolvido nesse tipo de evento, porque é algo que para o Brasil. Todos vão parar para assistir e somos privilegiados de fazer parte. Contamos com o apoio, a vibração e o incentivo de sempre, tudo que eles têm feito por nós nos últimos anos. Dentro de campo, vamos entregar o máximo para que possamos mais uma vez dar alegria ao torcedor”, declarou o arqueiro, um dos líderes do elenco.