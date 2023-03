Manchester City vence o Bristol por 3 a 0 e avança às quartas da Copa da Inglaterra

Phil Foden (2x) e De Bruyne garantiram os Citizens na próxima fase; United e Tottenham jogam nesta quarta

Reprodução/ twitter @ManCity Foden foi o destaque da partida com dois gols



O Manchester City assegurou sua vaga nas quartas de final da Copa da Inglaterra nesta terça-feira, 28, ao vencer o Bristol City por 3 a 0. O primeiro gol da partida foi marcado por Phil Foden, aos 7 minutos, após cruzamento Mahrez. Aos 29 minutos, Foden fez mais um com assistência de Julian Álvarez. Para completar, aos 37, De Bruyne deixou o seu e fechou o placar em 3 a 0. O City foi para o campo com time reserva, mas não teve dificuldades para vencer e avançar de fase. Além desse, outros três jogos aconteceram nesta terça. O Brighton venceu o Stoke por 1 a 0, o Blackburn Rovers eliminou o Leicester ao vencer por 2 a 1 e o Fulham venceu o Leeds por 2 a 0 e também avançou. Nesta quarta-feira, 1º, o Southampton enfrenta o Grimsby Town (16h15), o Burnley joga contra o Fleetwood (16h30), o Manchester United encara o West Ham (16h45 – com transmissão da ESPN) e o Sheffield United enfrenta o Tottenham (16h55).