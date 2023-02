Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador do mês no Campeonato Saudita

Em quatro partidas pelo torneio em fevereiro, o atacante português contribuiu com incríveis 8 gols e 2 assistências

Reprodução/Twitter/@AlNassrFC Cristiano Ronaldo marcou quatro vezes em vitória do Al Nassr no Campeonato Saudita



Cristiano Ronaldo foi eleito nesta terça-feira, 28, o melhor jogador de fevereiro no Campeonato Saudita. Principal reforço do Al Nassr em 2023, o atacante português não engrenou em janeiro, mas deslanchou neste mês. Em quatro partidas pelo torneio, o centroavante contribuiu com incríveis 8 gols e 2 assistências, participando de quase todos os tentos do time. Impulsionada pela excelente fase de CR7, a equipe sediada em Riad assumiu a liderança, chegando aos 43 pontos, dois a mais que o vice-líder Al Ittihad. O próximo compromisso do Al Nassr está marcado para sexta-feira, 3, diante do Al Baten, pela 19ª rodada da liga nacional. O craque lusitano, que não foi premiado na cerimônia Fifa The Best, deverá estar em campo.