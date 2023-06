Manchester City x Inter de Milão: Final da Liga dos Campeões opõe time sensação contra gigante reestruturado

Confronto entre ingleses e italianos, marcado para este sábado, 10, é inédito em uma decisão de Champions League

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/EFE/EPA/PETER POWELL/EFE/EPA/ROBERTO BREGANI Manchester City e Inter de Milão vão se enfrentar na final da Liga dos Campeões



Manchester City e Internazionale se enfrentam a partir das 16h (no horário de Brasília) deste sábado, 10, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, pela grande final da Liga dos Campeões 2022/23. O confronto entre ingleses e italianos, inédito em uma decisão de Champions League, irá colocar frente a frente o time sensação do Velho Continente nos últimos anos contra um gigante reestruturado. Desde o início do século, o clube britânico vem fortalecendo seu elenco com contratações de peso e colhendo os frutos a nível nacional. Fora do país, entretanto, os Citizens estão “batendo na trave” nas campanhas europeias e, agora, vivem o sonho do título inédito da Uefa. A Inter de Milão, por outro lado, já ergueu em três ocasiões a “Orelhuda”, como é conhecida a taça do balado torneio de clubes. Desde a última conquista, entretanto, a equipe nerazzurri passou por um período sombrio e só retornou a uma final continental depois de mudanças profundas.

Quando foi comprado pelo sheik árabe Mansour Bin Zayed Al Nahyan, em 2008, o Manchester City possuía apenas dois títulos do Campeonato Inglês, não conquistava algo relevante há mais de três décadas e sequer pensava em frequentar a Liga dos Campeões. Desde que o mandatário bilionário dos Emirados Árabes assumiu o comando, o clube passou a investir forte, contratando nomes de peso do futebol mundial – os últimos foram Erling Haaland e Jack Grealish. A primeira taça importante da nova era foi a da Premier League na temporada 2010/11, com gol de Sergio Aguero na última rodada, encerrando um jejum de 44 anos na competição. Depois, com a chegada de Pep Guardiola, em 2016, o projeto foi consolidado. Sob a batuta de um dos melhores técnicos do mundo, o time britânico já levantou a taça do Inglês cinco vezes e vem sendo soberano nas copas nacionais. Na Champions, o vice-campeonato para o Chelsea, em 2020/21, foi doloroso, mas pode ter servido de lição para o estrelado elenco.

A Internazionale, por sua vez, detém o status de segunda maior vencedora do Campeonato Italiano, com 19 títulos, e conta com uma das torcidas mais apaixonadas da Terra da Bota. Na Liga dos Campeões, o clube nerazzurri detém três títulos, sendo o último obtido na temporada 2009/2010. Na ocasião, a Inter de Milão eliminou o poderoso Barcelona na semifinal e, posteriormente, ganhou do Bayern de Munique na finalíssima. A conquista, entretanto, marcou o fim de uma era vitoriosa e o início de um dos períodos mais conturbados de sua história. Ao perder o técnico português José Mourinho e sofrer um desmanche em seu elenco, a diretoria italiana não conseguiu se reerguer e acumulou fracassos dentro de campo. Fora dos gramados, as dividas aumentaram e a capacidade de competir no mercado também caiu drasticamente. A luz no fim do túnel apareceu em 2016, com a venda do clube para o grupo empresarial chinês Suning. Posteriormente, Giuseppe Marotta foi contratado para ser o diretor esportivo depois de alguns anos cumprindo essa função na Juventus. Com a organização, a Inter passou a fazer bons negócios e voltou a erguer taças. No Calcio, o time de Milão interrompeu uma sequência de nove conquistas seguidas da Velha Senhora, em 2021. Além disso, obteve o bi da Copa da Itália e da Supercopa da Itália. Agora, os italianos esperam ganhar o tetra da Champions e se tornar o sexto maior vencedor continental. Real Madrid lidera com 14 taças, seguido de Milan (7), Liverpool (6), Bayern de Munique (6), Barcelona (5) e Ajax (4).