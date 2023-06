Real Madrid anuncia a saída de Karim Benzema após 14 temporadas

Francês foi contratado em 2009 e conquistou cinco Liga dos Campeões com a equipe; destino do jogador ainda não foi anunciado

Reprodução/Uefa Anúncio da saída de Benzema foi feito neste domingo, 4



O Real Madrid oficializou a saída do atacante francês Karim Benzema, de 35 anos. “O Real Madrid e nosso capitão, Karim Benzema, chegaram a um acordo para encerrar sua brilhante e inesquecível etapa como jogador do nosso clube”, disse a equipe em comunicado divulgado neste domingo, 4. “A trajetória de Karim Benzema no Real Madrid foi um exemplo de comportamento e profissionalismo, e representou os valores do nosso clube. […] Karim Benzema ganhou o direito de decidir seu futuro”, continua a nota do Real Madrid. O francês ainda tinha um ano de contrato com a equipe espanhola. O destino de Benzema ainda não foi anunciado. O atleta chegou ao Real Madrid em 2009 aos 21 anos e, em 14 anos com a camisa merengue, conquistou 25 títulos, incluindo cinco Liga dos Campeões, cinco Mundiais de Clube e quatro Campeonatos Espanhóis. No ano passado, ele conquistou a Bola de ouro após sua melhor temporada na carreira, na qual “protagonizou jogos memoráveis que contribuíram para que o Real Madrid conquistasse sua 14ª Champions”, lembrou o clube. Ao todo, Benzema disputou 647 jogos, que podem passar a ser 648 neste domingo, na última rodada do Campeonato Espanhol, contra o Athletic Bilbao. Com 353 gols, ele é o segundo maior artilheiro da história merengue.

*Com informações da AFP