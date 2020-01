Manchester United não irá ao Oriente Médio durante pausa do Inglês

Divulgação/Manchester United Tensão no Oriente Médio barrou viagem do United



O Manchester United não vai mais aproveitar a pausa de inverno do Campeonato Inglês, no início de fevereiro, para período de treinos no Oriente Médio. As tensões na região foram ponto chave para a decisão, segundo o treinador da equipe, Ole Gunnar Solskjaer.

O time vinha, nas últimas temporadas, usando o completo Nad Al Sheba, em Dubai, para aprimoramento. Apesar da viagem planejada, agora, “isso certamente não acontecerá”, de acordo com Solskjaer, em entrevista coletiva.

“Se há algo que me preocupa, não é no campo de futebol. São outras coisas que me preocupam”, completou.

As tensões no Oriente Médio se acentuaram após a morte do general iraniano Qassem Soleimani, em bombardeio dos EUA, no dia 3 de janeiro. Depois disso, houve resposta do Irã em base militar norte-americana e, por erro humano, um avião com 176 passageiros foi abatido por mísseis iranianos.