Novo vídeo mostra que dois mísseis atingiram avião ucraniano

A informação foi divulgada pela rede de TV Al Arabiya. Todas as 176 pessoas a bordo da aeronave morreram. No último sábado (11), o Irã assumiu que derrubou avião por engano

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Queda de avião ucraniano não deixou sobreviventes. Irã assumiu que derrubou aeronave por engano



Um novo vídeo, divulgado nesta terça-feira (15) pela rede de TV Al Arabiya, revela que dois mísseis atingiram o avião ucraniano que caiu no dia 8 de janeiro. Outro vídeo, divulgado pelo jornal The New York Times, já mostrava que Ukranian Airlines havia sido abatido no ar.

A aeronave caiu enquanto voltava para o aeroporto de Tehran, de onde teria decolado minutos antes. Todas 176 pessoas, entre passageiros e tripulantes, morreram.

O vídeo de pouco mais de 2 minutos divulgado pela Al Arabiya mostra o momento em que os mísseis são disparados – há um intervalo de 30 segundos entre o disparo do primeiro e do segundo míssil.

No último sábado, o Irã assumiu que derrubou o avião ucraniano por engano. O líder supremo do país, Hassan Rouhani, disse que foi informado na sexta (10) sobre as investigações e exigiu que a informação fosse tornada pública. Segundo ele, o avião foi confundido com um míssil de cruzeiro.

“O inquérito interno das forças armadas concluiu que lamentavelmente mísseis lançados devido a erro humano provocaram a queda horrível do avião ucraniano e a morte de 176 inocentes”, escreveu Rouhani no Twitter.

Veja o momento em que os mísseis foram disparados: