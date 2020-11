Maradona passará por cirurgia no cérebro nesta terça-feira; entenda

O argentino está internado desde a última segunda-feira após se sentir mal

EFE Maradona será submetido a uma cirurgia no cérebro



Diego Armando Maradona precisará ser operado ainda nesta terça-feira, 3, para se curar de um hematoma no cérebro. Após os médicos detectarem que o atual treinador do Gimnasia La Plata tem um coágulo acumulado na região subdural por causa de pancadas, ficou decidido que será necessário realizar uma cirurgia. “Ele tem um hematoma subdural. Vamos operá-lo hoje”, disse o médico Leopoldo Duque, que havia relatado uma evolução no quadro do ex-jogador mais cedo. “Diego está lúcido, concorda com a intervenção, eu expliquei a ele. Está muito tranquilo. É uma cirurgia de rotina. A maioria dos pacientes que tem esse hematoma são mais velhos. O panorama não mudou. Diego segue igual. Segue com a mesma condição clínica, com uma causa mais concreta”, falou.

Maradona está internado desde a última segunda-feira após se sentir mal – o argentino completou 60 anos na semana passada. Depois de realizar uma bateria de exames, hematomas na cabeça do ex-meia foram constatadas. Esse tipo de lesão na cabeça precisa ser solucionada com rapidez porque o sangue acumulado pode pressionar o cérebro. Entre os possíveis fatores de risco para essa lesão estão a idade e o abuso de álcool. A previsão inicial era de que Maradona recebesse alta na quarta-feira, mas agora os médicos redobraram os cuidados.

Durante as primeiras horas de internação, os médicos detectaram que Maradona apresentava anemia. Nesta terça, o ex-craque despertou com boa disposição e até pediu para ir embora, porém as hematomas no cérebro foram descobertas e será necessário que ele permaneça sob cuidados. Em 2014 a então presidente argentina Cristina Kirchner passou por cirurgia parecida para se curar das hematomas no cérebro.