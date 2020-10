Pelé escreve texto parabenizando Maradona pelos 60 anos; leia

Confira a mensagem do Rei do Futebol para o argentino

Reprodução/Instagram/Pelé Pelé parabenizou Maradona pelos seus 60 anos



A rivalidade entre Pelé e Maradona existe para brasileiros e argentinos. A cordialidade entre os gênios, no entanto, impera. Nesta sexta-feira, 30, o Rei do Futebol demonstrou admiração pelo “Pibe” e o parabenizou pelos seus 60 anos de idade. Em sua conta no Instagram, o tricampeão mundial com a seleção Canarinho escreveu um texto em três idiomas para homenagear o atual treinador do Gimnasia.

“Meu grande amigo, Diego Armando Maradona. Eu vou sempre te aplaudir. Eu vou sempre torcer por você. Que a sua jornada seja longa e que você continue sempre sorrindo, e me fazendo sorrir também! Feliz aniversário!”, disse Pelé, que completou uma série de mensagens enviadas a Maradona. Mais cedo, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho já haviam felicitado o argentino.

O respeito entre os dois dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos é mútuo. Na semana passada, Maradona parabenizou Pelé por completar 80 anos de idade. “Quero me juntar a esta homenagem universal, muito feliz Rei de 80 anos de vida @Pele!!!”, escreveu nas redes sociais.