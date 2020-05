Marcelo, do Real Madrid, admite ansiedade para o retorno do Campeonato Espanhol

Divulgação Marcelo é lateral-esquerdo do Real Madrid



Marcelo, lateral-esquerdo do Real Madrid, admitiu que está ansioso para a retomado do Campeonato Espanhol. Em entrevista aos meios de comunicação do clube, o brasileiro reconheceu que precisou passar por dias inesperados durante a pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

“Nunca nos tinha passado pela cabeça estar tanto tempo sem treinar no campo e a vontade de jogar futebol foi aumentando desde que a competição foi interrompida. Agora, a determinação aumenta, estando mais perto de recomeçar”, disse o defensor.

Marcelo falou que os dias de confinamento e os demais sem poder atuar, por causa das restrições impostas pelo governo da Espanha, país onde vive, foram “diferentes relativamente” ao cotidiano, mas preferiu apenas olhar o lado positivo da situação.

“Apesar de estarmos habituados à rotina, ainda não é como estávamos antes, mas está tudo bem. Estamos todos saudáveis e os treinos estão sendo ótimos para recuperar as sensações. Ter estado tanto tempo sem tocar na bola, num campo, criou alguma estranheza, mas agora estamos querendo que comecem os jogos”, afirmou.

Hoje, foi anunciado que o retorno do Campeonato Espanhol acontecerá em 11 de junho. Na primeira rodada da retomada, a 28ª da competição, o Real Madrid, segundo colocado na tabela, receberá o Eibar.

*Com EFE