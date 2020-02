Marega, do Porto, critica árbitro e responde a ato racista de torcida rival: ‘Vá se f….’

Reprodução/Instagram Moussa Marega respondeu aos atos racistas da torcida do Vitória Guimarães



O atacante Moussa Marega, do Porto, usou suas redes sociais para se manifestar após sofrer insultos racistas na partida diante do Vitória de Guimarães, em partida válida pelo Campeonato Português, no último domingo (16). Em uma publicação, o centroavante nascido em Mali xingou os torcedores preconceituosos e criticou o árbitro do jogo.

“Gostaria apenas de dizer a esses idiotas que vêm ao estádio fazer gritos racistas … vá se foder! E também agradeço aos árbitros por não me defenderem e por terem me dado um cartão amarelo porque defendo minha cor da pele”, criticou o jogador.

“Espero nunca mais encontrá-lo em um campo de futebol! VOCÊ É UMA VERGONHA !!!!”, continuou Marega.

Aos 23 minutos do segundo tempo, o jogador do Porto se revoltou com as ofensas e deixou o gramado fazendo um gesto de negativo para os torcedores do Vitória. O atacante até foi segurado por seus companheiros, mas insistiu em abandonar a partida.

Na partida contra o Vitória, Marega marcou o segundo do time visitante, que deu a vitória por 2 a 1 ao Porto.