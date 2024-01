Mbappé decide não renovar com PSG e acerta com Real Madrid, diz jornal

Jogador francês receberá um salário de 70 milhões de euros por ano de salário, além de outros 125 milhões de euros como bônus de assinatura do contrato

Guillaume SOUVANT / AFP Atacante francês nº 07 do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, reage durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa da França entre o US Orleans Loiret Football e o Paris Saint-Germain (PSG), no Stade de la Source, em Orleans



O francês Kylian Mbappé não vai mais atuar pelo Paris Saint-Germain e passará a integrar o elenco do Real Madrid, diz o jornal alemão ‘Bild’. Segundo a publicação, o jogador decidiu não renovar seu contrato com o PSG e acertar com o Real Madrid. O jogador receberá cerca de 70 milhões de euros por ano de salário, além de outros 125 milhões de euros como bônus de assinatura do contrato. O novo acordo terá duração de cinco anos. De acordo com o Bild, uma parte dos valores envolvidos no contrato será destinada à mãe de Mbappé, que está à frente das negociações. O Liverpool também demonstrou interesse no jogador, mas desistiu das negociações ao saber dos valores envolvidos. No entanto, os altos salários podem ser um obstáculo para a conclusão do acordo entre o jogador e o Real Madrid, já que eles podem ultrapassar os limites impostos pelo fair play financeiro.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em resposta, o PSG pode oferecer um salário anual de 100 milhões de euros a Mbappé, além de dar ao jogador o direito de participar de decisões importantes do clube, como a escolha do treinador. O futuro do jogador tem sido marcado por especulações e rumores desde o início da janela de transferências. No entanto, o PSG ainda tem esperanças de renovar o contrato de sua maior estrela. O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, afirmou que tem um acordo com o jogador e não teme perdê-lo. O clube francês está otimista em relação à renovação do contrato, mas não quer pressionar o jogador. Para evitar perder Mbappé de graça no meio do ano, o PSG precisa renovar seu contrato ou negociá-lo nesta janela de transferências.

*Reportagem produzida com auxílio de IA